Детство Боярской не было радужным: вот как она получила шрамы на лице
Отметины актриса сводить не собирается.
Красавица Елизавета Боярская сыграла множество ярких ролей. Когда девушка появляется на экране крупным планом, нельзя не заметить несколько шрамов на ее лице. Дочь главного российского мушкетера признается, что эти изъяны — результат ее бурного детства.
Артистка рассказывает, что в юные годы была настоящей непоседой и даже хулиганкой. Родители не зря ожидали, что у них появится второй мальчик: Лиза оказалась настоящим сорванцом в юбке. Уже в девять месяцев малышка заработала свой первый шрам, уронив на себя светильник. Вторая отметина на лбу появилась после стремительного забега по квартире и встречи с батареей отопления. Уследить за девочкой родителям никогда не удавалось.
Знаменитость часто слышит намеки, что стоило бы избавиться от всех недостатков: мол, ей как актрисе нужно иметь идеальное лицо. Но Боярская не согласна. Даже в угоду любимому делу она не хочет ничего в себе менять.