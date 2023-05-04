Детское фото мисс России вызвало переполох в Сети: такое игнорировать нельзя

Анна Линникова заставила весь мир говорить о себе после победы в конкурсе «Мисс Россия». Часть поклонников поздравила 23-летнюю девушку с заслуженной победой, тогда как другие обвинили ее в пластической хирургии и неестественной красоте. Но недавняя публикация знаменитости смогла поставить точку в споре пользователей Сети.

В записи в своем блоге Линникова показала детскую фотографию, на которой позирует в нежно-розовом платье. На снимке заметно, что уже в детстве Анна держалась как модель и отличалась стройностью и красотой.

Пользователи Сети остались в восторге от архивной фотографии. В комментариях они осыпали модель комплиментами и признались, что нападки из-за возможной пластики были безосновательны. По их мнению, Анна с ранних лет выделялась эффектной внешностью и покоряла публику.