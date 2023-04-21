Детское фото Миддлтон вызвало ажиотаж в Сети: вот что всех так шокирует

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих наследников: Джорджа, Шарлотту и Луи. Своей жизнью герцог и герцогиня регулярно делятся в социальных сетях, и некоторые публикации привлекают пристальное внимание подписчиков.

Так, недавно супруге принца Уильяма удалось разрешить давний спор, на кого же похож их младший сын Луи. Кейт опубликовала свое детское фото. На снимке супруга принца Уильяма позирует вместе со своей матерью примерно в возрасте 4-5 лет. Юная Кейт Миддлтон одета в сарафан, а завершают образ красные лакированные туфельки.

Фанаты королевской семьи пришли в восторг от снимка. С удивлением они отметили, что Луи — точная копия матери в детстве, и, очевидно, он будет похож именно на свою мать, когда вырастет.