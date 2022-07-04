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Детский праздник по цене квартиры в Москве: баснословные траты Киркорова больше не секрет

4 июля 2022 09:38
Детский праздник по цене квартиры в Москве: баснословные траты Киркорова больше не секрет

Певец не поскупился на день рождения сына.

Филипп Киркоров устроил грандиозный праздник в честь 10-летия сына Мартина. Мероприятие, на которое собралось несколько десятков гостей, прошло в спортивном стиле. Сын Киркорова увлекается футболом и уже несколько лет учится в престижной спортивной академии в Москве.

Сумму, которую певец потратил на на праздник, он не раскрыл. Но в Telegram-канале «Звездач» рассекретили баснословные траты Киркорова. Так, по некоторым оценкам, форма, в которой Мартин играл в футбол с друзьями, была изготовлена на заказ за 600 тысяч рублей. Кстати, в разработке эскизов принимал участие сам юный спортсмен.

Торт от самого известного кондитера Рената Агзамова обошелся в сумму около 200 тысяч рублей. Остальные закуски и обслуживание стоили около 2 млн рублей. Еще порядка 50 тысяч ушло на бургеры от Black Star Burger. Масштабный салют в конце вечера опустошил кошелек Филиппа Киркорова еще на 1,3 млн рублей. Таким образом, общие расходы на детский праздник оцениваются в стоимость квартиры в Москве — 10 млн рублей.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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