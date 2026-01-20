Мульт превратился бы в триллер: из первого «Зверополиса» вырезали 40 минут, из второго – лишь одну сцену для взрослых, но какую!

Поклонники Disney, знающие про важную удаленную сцену из «Зверополиса 2», надеялись, что ее хотя бы включат в цифровую версию. Увы – прокатная и «цифра» оказались идентичными. А мы потеряли нечто по-настоящему уникальное.

Изначально встреча Ника с заключенной мэром Барашкис в тюрьме представляла собой дословную – реплика в реплику! – адаптацию первой встречи Ганнибала Лектера и Кларис Старлинг.

Сцена длилась четыре минуты, включая знаменитую фразу охранника:

Он в самом конце коридора, последняя камера, держитесь правой стороны

Это была смелая пародийная отсылка к классическому триллеру, превращенная в мультфильм для всей семьи. Но, как объяснил сорежиссер Джаред Буш, создатели осознали, что зашли слишком далеко:

«Мы поняли, что потеряем младшую часть аудитории».

В итоге от гротескного диалога остался лишь намек (но уморительный!), а Барашкис сбегает из-за случайности, а не благодаря коварному плану.

И остается только догадываться, сколько еще материала оказалось на полу монтажной? Ведь из первой «Зверополиса», по подсчетам фанатов, вырезали (или заменили) около 40 минут!

Изначально история должна была быть сосредоточена на Нике и была куда мрачнее. Кто знает, возможно, и из сиквела «вычистили» не одну сцену, а целый пласт дерзких, взрослых шуток и отсылок, которые так и останутся секретом создателей.

Ягнята все еще молчат. Теперь ждем, когда заговорят авторы мульта.

