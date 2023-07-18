Детский фильм пытались запретить все чиновники СССР: вот что их разозлило

В этом году легендарная сказка «Приключения Буратино» отмечает свое 48-летие. На фильме Леонида Нечаева выросло не одно поколение советских и российских детей. Но далеко не все знают, что картина была раскритикована чиновниками и едва не оказалась на полке.

Цензоров возмутили два персонажа — кот Базилио и лиса Алиса. Они назвали героев Ролана Быкова и Елены Санаевой бандитами, которые совсем не похожи на зверей. Лиса, по их словам, напоминала мошенницу с рынка. А кот, облаченный в драный смокинг, вообще вызывал отвращение. Чиновники решили, что детям нельзя показывать этих прохиндеев.

Критика продолжалась вплоть до самой премьеры сказки. К счастью для съемочной группы и зрителей, фильм допустили до показа, и дальше недовольных разговоров дело не зашло. Режиссеру удалось отстоять свое детище, хоть это было и непросто. Но его труды оказались не напрасны. Сказку ждал настоящий триумф, и все недоброжелатели были вынуждены прикусить языки.