«Детская травма?»: в романах Прилучного нашлась странная закономерность

Павел Прилучный выбирает себе избранниц из-за их имен. В этом уверены поклонники артиста, которые уверены в детской травме актера.

В 2011 году актер женился на своей коллеге по сериалу «Закрытая школа» Агате Муцениеце. Пара прожила вместе около 10 лет, а спустя некоторое время после развода, по данным СМИ, Прилучный начал встречаться с Мирославой Карпович, звездой «Папиных дочек». Теперь же, как недавно стало известно журналистам, артист связал себя узами брака с актрисой Зепюр Брутян, с которой вместе работал над проектом «В клетке».

Как отметили внимательные фанаты, в выборе избранниц Прилучного им удалось найти закономерность, удивившую их. Дело в том, что актер всегда связывает свою жизнь с обладательницами весьма сложных имен, что, как уверены пользователи Сети, может иметь корни в его детстве и означать довольно серьезные психологические проблемы.

«Кто может объяснить, почему Прилучный выбирает женщин с непроизносимыми именами и фамилиями. Это какая-то детская травма?» — рассуждают подписчики.

Также многие предположили, что и выбор спутниц своей же профессии тоже может быть связан с некоторыми проблемами, начавшимися в детстве.