Киноафиша Статьи Деточкин из «Берегись автомобиля» прошел бы этот тест на 5/5, а вы? Попробуйте угадать фильмы СССР по машинам

8 декабря 2025 09:25
Задача для самых внимательных зрителей.

Откройте для себя увлекательный мир советского автопрома на большом экране! В этом тесте вам предстоит вспомнить культовые фильмы СССР по одному, но очень характерному кадру, где главную или второстепенную роль играет автомобиль.

Мы подготовили для вас подборку разной сложности. Некоторые кадры с узнаваемыми машинами в знаковых сценах вы назовёте, не задумываясь. Другие заставят напрячь память, ведь автомобиль может быть не главным действующим лицом, но его присутствие – это ключ к разгадке названия фильма.

Включайте память, смотрите на кадры и пытайтесь узнать: в каком же фильме авто мчалось по ухабистой дороге, а в каком стало местом для душевного разговора. Проверьте, насколько хорошо вы знаете советское кино через призму его четырёхколёсных звёзд.

Желаем удачи!

Фото: Кадры из фильма «Берегись автомобиля» (1966)
