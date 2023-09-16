Дети выросли непохожими на Ревву и его жену: вот как выглядят девочки

Александра Ревву можно назвать во всех отношениях успешным человеком. Участник КВН, резидент Comedy Club, телеведущий и популярный певец, он состоялся и в личной жизни. Артист вот уже 16 лет женат на красавице Анжелике, с которой познакомился на сочинской дискотеке в 2004 году.

У пары растут две дочери — старшеклассница Алиса и малышка Амелия. Ревва гордится своей семьей и с удовольствием делится с поклонниками совместными снимками со своими любимыми женщинами. Правда, все больше подписчиков обращают внимание на то, что девочки не вполне похожи на своих маму и папу.

Секрет не в супружеской измене, а в пластических операциях. Супруги заметно преобразились с годами. Эксперты предполагают, что за плечами Александра Реввы ринопластика, блефаропластика, подтяжка скул и множество косметологических процедур. Так что дочки скорее напоминают молодые и негламурные версии своих родителей.