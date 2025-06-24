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Дети внезапно углядели в «Смешариках» уморительный ляп: но куда смотрели взрослые создатели?

24 июня 2025 16:11
Дети внезапно углядели в «Смешариках» уморительный ляп: но куда смотрели взрослые создатели?

Создателям явно нужен был детскосадовский консультант.

В новогодней серии «Смешариков» «Куда уходит старый год» смешарики дружно наряжают ёлку. По сюжету звезда-макушка у героев одна, и они бережно передают её из лап в лапы, пока наконец Крош не вскарабкивается на верхушку. Но внимательный ребёнок уже к этому моменту хитро улыбается: на дереве давно красуется точь-в-точь такая же звезда. Стоит кадру смениться на крупный план, лишняя игрушка таинственно исчезает, как будто её никогда и не было. Через несколько секунд переключаемся на общий ракурс — двойник снова там.

Почему ляп так бросается в глаза детям

Дети внезапно углядели в «Смешариках» уморительный ляп: но куда смотрели взрослые создатели?

Для малышей любая новогодняя звезда — главный трофей ёлки. Они сразу замечают, сколько игрушек на ветках и где пустое место для макушки. Когда же предмет внезапно «раскладывается» на две копии, логика пятилетнего зрителя протестует моментально. Взрослые часто сосредоточены на репликах и смогут проморгать смену планов, а вот ребёнок с неотключаемой внимательностью к деталям тут же нажмёт паузу: «Мама, почему у них две звезды?»

Как промах пробрался сквозь опытную команду

Дети внезапно углядели в «Смешариках» уморительный ляп: но куда смотрели взрослые создатели?

Серия вышла в классическом 2D-сезоне, который обычно хвалят за вылизанную анимацию. Но именно многоракурсная новогодняя сцена оказалась коварной. Художники, рисующие фоны, закрепили звезду на ёлке заранее, а команда, отвечающая за эпизодическую анимацию, добавила «активный» реквизит в руки персонажей — итоговое совмещение кадров никто не проверил.

Ирония профессиональных титулов

Дети внезапно углядели в «Смешариках» уморительный ляп: но куда смотрели взрослые создатели?

«Смешарики» не раз получали награды за качество производства и внимание к мелочам, но столь очевидный дубликат проник в эфир и стал любимым «секретным» моментом детских зрителей. В обсуждениях фанаты шутят: «Пока взрослые проектируют сложные сюжеты, волшебная ёлка размножает игрушки сама».

Почему это не умаляет симпатии

Дети внезапно углядели в «Смешариках» уморительный ляп: но куда смотрели взрослые создатели?

Даже уморительный ляп не рушит очарования серии: дети после первой улыбки легко прощают героям «волшебное клонирование» и продолжают ждать, когда звезда наконец займёт своё законное место. А взрослым промах напоминает, что самая внимательная аудитория сидит не в монтажной, а на диване перед экраном. Ведь ничто не ускользнёт от зорких глаз тех, ради кого и придуманы круглые жители сказочного леса.

А здесь мы писали про шикарный советский мульт, который обожают в США.

Фото: Кадры из мультсериала «Смешарики»
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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