Дети в СССР были вынуждены есть этот гадкий десерт: сейчас никого не заставишь его даже попробовать

Десерты, производимые в Советском Союзе, были любимы не только внутри самой страны, но и за границей. Особой же популярностью пользовалось мороженое, ради которого некоторые туристы специально отправлялись в путешествие. При этом некоторые виды лакомства вызывали у публики лишь недоумение и отторжение.

Так, во второй половине 60-х в стране начали производить томатное мороженое. По вкусу оно напоминало замороженную томатную пасту, а купить его можно было в редких магазинах. Например, даже в Москве или Ленинграде оно практически не встречалось.

Продержался деликатес всего лишь несколько лет. Томатное лакомство не стало хитом, поэтому со временем ушло с прилавков. Но многие пользователи сети до сих пор вспоминают об этом мороженом. И, как отмечает публика, далеко не всем этот необычный вкус понравился по-настоящему.

«Отвратительное», «До сих пор помню этот неприятный вкус»,

— делятся воспоминаниями пользователи сети.