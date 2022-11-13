Дети в опасности? Англичане в ужасе от возможной выходки Меган Маркл

Меган Маркл старается привлекать к себе внимание любыми способами. После переезда в США и выпуска шоу подкастов она готова пойти на более решительные меры и сымитировать похищение детей.

Как уверена колумнистка Нола Пембрук, следующим шагом герцогини будет киднэппинг. Бывшая звезда экрана представит миру двух похищенных детей, а всю ответственность переложит на членов королевской семьи, которые не предоставили ей и принцу Гарри соответствующую охрану.

«Два ребенка могут быть похищены людьми, которые потребуют выкуп! Может ли этот сценарий на самом деле осуществиться? Если это касается Меган Маркл, то никто не собирается этого исключать», — уверена Пембрук.

После же Меган Маркл обязательно подаст на развод с принцем Гарри. Знаменитость после скандальной ситуации останется обеспечена до конца своей жизни, а СМИ еще нескоро перестанут о ней говорить. И это именно то, чего добивается супруга принца Гарри, как уверена колумнистка.

Пользователи Сети не оставили без внимания смелые предположения. Многие признаются, что они надеются, что Меган Маркл никогда не пойдет на такой жестокий шаг, а члены королевской семьи смогут защитить детей принца Гарри от их матери.