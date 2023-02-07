Дети участниц «Беременна в 16» подросли: вот самые красивые из них (фото)

Далеко не всегда ошибки юности ведут к трагическим последствиям.

Немногие из пар, пришедших в реалити-шоу «Беременна в 16», до сих пор вместе. А какими получились их дети? Кого-то это может удивить, но у участниц старых сезонов программы дети растут очень красивые.

Соня, дочка Марины Журиковой, имеет все шансы пойти по стопам мамы и стать моделью. Ее мама забеременела от стилиста Богдана, который оказался не готов к семейной жизни. Он почти не зарабатывал, выпивал и осыпал Марину упреками в том, что с родами она растеряла всю свою привлекательность.

Дочь Анны Похиленко имела все шансы остаться безотцовщиной: этому способствовали сложный характер мамы и нежелание Вадима содержать семью. Однако 10-летняя Женя растет в полной семье. Симпатичная малышка занимается танцами, а подписчики Анны признаются ей, что пересматривают выпуск с ее участием.

Дочь Алины Иванченко — 10-летняя Аня — также обладает приятной внешностью и многообещающим хобби. Девочка занимается гимнастикой и с ходу садится на шпагат.