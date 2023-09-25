Дети тоже нестандартные: как выглядят дочери самого красивого актера России

Если верить комментариям в Сети, то главный красавец российского кино не Александр Петров и даже не Данила Козловский. Больше всего зрители восхищаются талантом и внешними данными Юры Борисова. Актер не только очарователен, но и скромен.

С недавних пор он перестал вести свои социальные сети. Артист и прежде нечасто радовал фанатов семейными снимками, а теперь о новых фото подписчикам остается только мечтать. Приходится довольствоваться старым контентом. Однажды любимец женщин показал своих необычных дочерей, чем наделал немало шума.

В браке с Анной Шевчук звезда экрана дважды стал отцом.

Своим наследницам супружеская пара дала нестандартные имена — Марфа и Акулина. Интернет-пользователи не перестают вести споры о внешности сестер. Одним кажется, что те многое унаследовали от своего знаменитого красавца-отца. Другие же, напротив, считают, что девочки больше похожи на маму.