Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Дети точно не поймут: в «Зверополисе 2» почти наверняка покажут роман Джуди и Ника — и это попросту кошмарная идея

Дети точно не поймут: в «Зверополисе 2» почти наверняка покажут роман Джуди и Ника — и это попросту кошмарная идея

3 июля 2025 11:50
Дети точно не поймут: в «Зверополисе 2» почти наверняка покажут роман Джуди и Ника — и это попросту кошмарная идея

К такому развитию событий самые юные зрители вряд ли готовы.

Почти десять лет фанаты «Зверополиса» спорят о том, есть ли что-то большее между лисом Ником Уайлдом и крольчихой Джуди Хопс. И вот 25 ноября выходит «Зверополис 2», и у поклонников появится четкий ответ на набивший оскомину вопрос: а вдруг они наконец станут парой? Самые популярные фанатские теории твердят — да! Но, если честно, лучше бы этого не случилось — и вот почему.

Чем был хорош первый «Зверополис»

В оригинальном мультфильме 2016 года всё крутилось вокруг социальной темы: «Зверополис» смело говорил о предвзятости и страхе перед «другими». Лис, которому никто не верит, и крольчиха, которая борется с собственными стереотипами — их дружба стала метафорой того, как люди могут преодолевать предрассудки и работать вместе.

По сути, весь мульт — это аккуратно упакованная притча о том, как общество разделяет по признаку «своих» и «чужих» и что с этим делать.

Дети точно не поймут: в «Зверополисе 2» почти наверняка покажут роман Джуди и Ника — и это попросту кошмарная идея

Почему роман всё испортит

Если же во второй части сценаристы скатятся в роман Джуди и Ника — они сами разрушат эту мощную идею. Почему? Потому что их отношения из истории о дружбе и равенстве превратятся в странный «необычный» союз, который начнут обсуждать совсем не в том ключе.

Сразу появится неудачная параллель с реальными «странными» отношениями — но в мультфильме-то они буквально разных видов! Это уже не про расизм или предрассудки в обществе — это превращается в аллюзию на межвидовые отношения, что может вызвать ещё больше кривых трактовок.

Опасная традиция Disney

Кроме того, Disney не в первый раз критикуют за странную «животную» репрезентацию. Вспомните «Принцессу и лягушку», «Я краснею» или «Новую школу императора»: студия частенько превращает небелых персонажей или героев с «особенностями» в зверей или магических существ.

Дети точно не поймут: в «Зверополисе 2» почти наверняка покажут роман Джуди и Ника — и это попросту кошмарная идея

Если «Зверополис 2» вдруг решит подать роман Джуди и Ника как метафору «сложных» отношений — это может выглядеть, мягко говоря, неуклюже.

Уроки, которые важнее романтики

Главная сила «Зверополиса» всегда была в том, что мультфильм умудрялся говорить с детьми (и их родителями!) о сложных вещах простым языком. Про страхи, стереотипы и то, что иногда мы сами не замечаем, как можем кого-то обидеть. И все эти смыслы держались на дружбе, доверии и умении слышать друг друга — а н на любовной линии.

Сделай Джуди и Ника парой — и вся эта честность рухнет: мол, всё равно дружба между «разными» невозможна, всё заканчивается романом.

Лучше без лишних сердечек

Если уж Disney так хочет поговорить о любви, пусть во «Зверополисе 2» появятся новые персонажи — или хотя бы дадут Джуди или Нику отдельные романтические линии, не связанные друг с другом. Но не стоит разрушать то, что в оригинале работало идеально: необычный союз хищника и добычи, который доказывает, что дружба сильнее предрассудков и недоверия.

Дети точно не поймут: в «Зверополисе 2» почти наверняка покажут роман Джуди и Ника — и это попросту кошмарная идея

Эта дружба уже сама по себе ломает барьеры и учит зрителей тому, что не всё в жизни сводится к романтике.

В конце концов, «Зверополис» полюбили именно за честность и смелость, с которой он говорил о сложных темах. Пусть и в продолжении Ник и Джуди останутся настоящими напарниками — с подколками, заботой друг о друге и бесконечной поддержкой, но без розовых сердечек и неуместных поцелуев.

У них и так есть куда расти — и гораздо важнее, чтобы они снова помогли зрителям стать чуть добрее и умнее, а не просто «влюбились».

Ранее мы также писали: Что у общего у «Зверополиса 2» и «Майнкрафта»? Внимание на первый постер мульта — зрители взъелись из-за одной детали (фото)

Фото: Кадр из мультсериала «Зверополис» (2016)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не ходячие мертвецы, а вполне одушевленные безумцы: почему инфицированные в «28 лет спустя» остаются живы спустя годы Не ходячие мертвецы, а вполне одушевленные безумцы: почему инфицированные в «28 лет спустя» остаются живы спустя годы Читать дальше 21 июля 2025
«Человек из стали» хуже почти во всем? Сравнили старого и нового Супермена «лоб в лоб» — насчитали минимум 7 важных различий «Человек из стали» хуже почти во всем? Сравнили старого и нового Супермена «лоб в лоб» — насчитали минимум 7 важных различий Читать дальше 21 июля 2025
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте 16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Читать дальше 23 июля 2025
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть «Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть Читать дальше 23 июля 2025
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда «Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда Читать дальше 23 июля 2025
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше