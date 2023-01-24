Дети стыдились мамы и привели ее на «Модный приговор»: результат привел всех в шок

Иногда женщины, ставшие мамами, отодвигают свою внешность на второй план, уделяя время только семье. Так произошло и с участницей очередного выпуска шоу «Модный приговор» по имени Светлана.

В программу обратилась большая семья женщины — муж Дмитрий и трое детей. По их словам, мама перестала за собой следить и плохо одевается. Во время шоу Светлана самостоятельно собрала 3 образа, которые оказались крайне неудачными: ей не удалось уйти от привычного имиджа. Женщина подобрала такую же мешковатую и полнящую одежду.

Однако стилистам удалось совершить чудо: профи поработали над прической, сделав героиню гораздо моложе, нанесли правильный макияж и, конечно, подобрали одежду, подчеркивающую достоинства и скрывающую недостатки.

Из-за кулис вышла совершенно другая женщина, зрители были в полном восторге. Примечательно, что и сам ведущий Александр Васильев был удивлен преображением мамы троих детей и даже не устраивал привычное голосование — Светлана забрала наряды, подобранные командой профессионалов.