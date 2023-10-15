Дети сходят с ума во всем мире: не поверите, сколько зарабатывают создатели на «Смешариках» и «Фиксиках»

Современные российские мультфильмы пользуются у детей огромной популярностью. Если в 90-х и начале нулевых дети пересматривали советские мультики вперемешку с американскими или японскими сериалами, то сегодня выбор контента для самых маленьких просто поражает воображение. Но еще больше удивляют суммы, которые получают создатели анимационных сериалов.

Илья Попов, основатель группы компаний «Рики», которая занимается выпуском «Смешариков», «Фиксиков» и других популярных проектов, поделился подробностями финансового положения. Во время записи подкаста «Основатели» он признался, сколько денег приносят студии детские продукты.

Если в советское время создание анимационных фильмов было искусством, то сегодня оно превратилось в прибыльный бизнес, чего не скрывает и сам Попов.

«Сумма исчисляется миллиардами рублей в год, превышает 10, но постоянно плавает. Это и товары, и контент, продажа прав», — заявляет Илья.

Большинство мультфильмов дети могут смотреть в Сети бесплатно, поэтому одной из главных статей дохода аниматоров остается продажа мерча — игрушек, одежды с персонажами, аксессуаров и других вещей с изображениями героев. Каждый год общий объем продаж таких товаров достигает нескольких миллиардов рублей.

Еще около миллиона долларов «Рики» получает от показа сериалов на видеохостинге. Монетизация за рубежом исправно работает, а российские мультики пользуются спросом по всему миру. От телеканалов аниматоры получают за свои продукты разные суммы — от сотен миллионов до миллиарда рублей в год.