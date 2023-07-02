Дети Шатунова выиграли в генетическую лотерею: посмотрите на куколку-дочь и сына-немца
Взяли лучшее от покойного родителя.
Юрий Шатунов ушел из жизни год назад. Кончина всенародного любимца стала шоком для миллионов поклонников. После ухода из «Ласкового мая» певец сумел «сохранить лицо»: не фигурировал в скандалах и приобрел репутацию примерного семьянина.
Последние годы звезда жила в Германии вместе с супругой и двумя детьми — Дэннисом и Эстеллой.
Певец старался скрывать своих наследников от прессы, обеспечив им счастливую жизнь вдали от российского шоу-бизнеса.
Сейчас сыну культового артиста 16 лет, а его дочери 10. Поклонники отмечают, что отпрыскам Шатунова явно повезло с генетикой. А подросшему и возмужавшему Дэннису и вовсе прочат статус сердцееда.
Фото: Скриншот "Привет, Андрей!" / "Россия 1", Скриншот "Юрий Шатунов" / Социальные сети, Globallookpress.com