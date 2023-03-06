Дети секс-символа 90-х пошли не в мать: обомлеете, что с ними сотворили за границей

Не каждой красивой женщине удается сохранить свою привлекательность и в зрелом возрасте оставаться такой же роскошной дамой. Но телеведущей Юлии Бордовских удалось обмануть время, и в 53 года она выглядит сногсшибательно.

Кареглазая блондинка с лучезарной улыбкой была популярна еще в 90-е. С тех пор в ее жизни произошло немало изменений, и она даже успела стать мамой. Но в отношениях с детьми были значимые трудности, и виной тому стал переезд в США.

Сын знаменитости испытывал проблемы с социализацией и не мог наладить отношения со сверстниками. Поэтому Юлии приходилось каждый день слушать о его проступках и резких высказываниях в сторону одноклассников. А дочь в это время начала страдать от анорексии. В интервью Надежде Стрелец ведущая рассказала, что именно переезд оказал такое воздействие на девочку.

Сейчас Федор и Мария немного оправились от всех потрясений. Но пережитые трудности сказались на их жизни. Теперь на фоне своей яркой мамы они сразу теряются и выглядят неуверенно.