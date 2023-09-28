Дети Пугачевой в плачевном положении: никто не думал, что до такого дойдет

Прежде будущее наследников Аллы Пугачевой ни у кого не вызывало опасений. Артистка никогда не жаловалась на свои доходы, но после отъезда в Израиль ситуация изменилась.

Как пишет «Комсомольская правда», Примадонна закрыла свой бизнес в России, что сильно сказалось на ее благосостоянии. На корпоративах певица давно не зарабатывает. Желающие платить за выступление звезды 36 миллионов рублей — именно такую цену она назначила — не находятся.

Дела у мужа знаменитости тоже идут из рук вон плохо.

Раньше за свой выход на сцену он просил 15 миллионов, а теперь соглашается на пять. Никто не думал, что до такого дойдет, но, кажется, Лиза и Гарри Галкины рискуют оказаться в плачевном положении. Раньше близнецы могли рассчитывать на огромное наследство, но теперь их шансы получить от родителей многомиллионное состояние стремятся к нулю.