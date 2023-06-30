Дети после просмотра звереют: этот популярный во всем мире российский мультик пора запретить

Родители выступают против и не показывают его своим детям.

Мультфильм «Маша и Медведь» впервые оказался на экранах в 2009 году. С того времени анимационный сериал про озорную девочку и ее друга полюбили не только в России, но и в десятках стран мира. Однако далеко не всем родителям приходится по вкусу этот проект.

Как отмечают многие мамы, их дети становятся неуправляемыми после просмотра даже одной серии. Якобы главная героиня, на которую они стараются равняться, ведет себя неадекватно и невоспитанно. И юные зрители становятся точно такими же.

«После просмотра дочка перенимала манеру поведения Маши, и это было кошмаром», «Главная героиня — бешеная девочка с выпученными глазами», «Не разрешаю смотреть этот мультфильм, потом дочка слишком долго успокаивается», — делятся мнением взрослые зрители.

При этом многие родители уверены: «Машу и Медведя» следовало бы запретить или поставить возрастное ограничение. Ведь постоянный просмотр этого мультика, по их мнению, точно принесет вред ребенку.