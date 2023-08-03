Дети опозорили Фатееву на всю страну: после этого даже фанаты отвернутся

Наталья Фатеева родила двоих детей, но остаток своих дней доживает в гордом одиночестве. С наследниками у 88-летней артистки напряженные отношения. Сын Владимир и дочь Наталья больше не пытаются наладить контакт с матерью.

Сын до сих пор не может простить родительнице того, что та отправила его на воспитание к бабушке и дедушке. Актриса была слишком увлечена своей карьерой, поэтому не могла или не хотела уделять маленькому ребенку должного внимания.

Жестоко обошлась знаменитость и с Натальей. В 16 лет дочь артистки забеременела. После родов Фатеева уговорила ее отказаться от малыша. И звездная наследница наверняка не раз жалела, что послушалась деспотичную мать.

Однако нельзя сказать, что дети полностью отвернулись от Фатеевой. Пока она болела, Владимир и Наталья оказывали ей помощь. А когда знаменитость поправилась, то, по словам брата и сестры, спровоцировала глупую ссору, чтобы не общаться со своими наследниками.