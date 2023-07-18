Дети не видят, а взрослые смеются до истерики: ляпы есть даже в «Смешариках»

«Смешарики», бесспорно, являются одним из лучших российских анимационных сериалов. У мультика множество фанатов как среди детей, так и среди взрослых. Проект выходит уже 15 лет, и за такой срок даже у столь качественного продукта накопится немало ошибок. Некоторые из них очень забавные.

Заметить ляпы в «Смешариках» могут только очень внимательные зрители: сюжет так захватывает, что мелочи просто перестаешь замечать. Но повторяющиеся ошибки аниматоров начинают прямо бросаться в глаза. Например, совунья оказалась мастером по супербыстрой игре в дартс. Иначе сложно объяснить, почему на двери ее дома внезапно появляется оранжевый круг и дротик, а потом так же быстро пропадает. Ситуация повторяется во многих сериях.

Двери в мультсериале — больная тема для аниматоров. На них не только внезапно появляются дротики, дверные ручки тоже живут собственной жизнью. Они появляются то справа, то слева, а то и вовсе почти по центру.

Такими же таинственными свойствами обладают практически все бумажки в «Смешариках», предметы их одежды и обстановки. Впрочем, все эти забавные мелочи остаются самыми крупными ляпами, за что создателей мультсериала стоит только похвалить.