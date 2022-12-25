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Киноафиша Статьи Дети не от Карла III? Не поверите, за что Диану благодарила Елизавета II

Дети не от Карла III? Не поверите, за что Диану благодарила Елизавета II

25 декабря 2022 19:30
Дети не от Карла III? Не поверите, за что Диану благодарила Елизавета II

Королева отпустила колкое замечание, впервые увидев своего внука.

Отношения принцессы Дианы с королевской семьей не были простыми. Супруга принца Чарльза, ныне короля Великобритании Карла III, всегда говорила, что чувствовала себя в Букингемском дворце лишней и чужой. Тем не менее были в ее жизни при дворе и светлые моменты.

Леди Ди была счастлива как никогда, когда родила мужу первенца — принца Уильяма. Говорят, именно после этого отношения супругов пусть и ненадолго, но все же наладились. Чарльз был невероятно благодарен возлюбленной за то, что она подарила стране наследника престола.

«Это удивительное событие, которое значит для меня больше, чем я мог представить. Я все время находился рядом с Дианой, за что был вознагражден, увидев маленькое существо, принадлежащее нам», — так описывал роды жены Чарльз.

Королева Елизавета II также была благодарна Диане, но совсем по другому поводу. Впервые увидев своего внука, Ее Величество произнесла следующие слова: «Слава богу, у него не такие уши, как у его отца». К слову, впоследствии появились слухи о том, что леди Ди родила вовсе не от Чарльза, правда, касались они не Уильяма, а ее младшего сына — принца Гарри.

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Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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