Дети не от Карла III? Не поверите, за что Диану благодарила Елизавета II

Отношения принцессы Дианы с королевской семьей не были простыми. Супруга принца Чарльза, ныне короля Великобритании Карла III, всегда говорила, что чувствовала себя в Букингемском дворце лишней и чужой. Тем не менее были в ее жизни при дворе и светлые моменты.

Леди Ди была счастлива как никогда, когда родила мужу первенца — принца Уильяма. Говорят, именно после этого отношения супругов пусть и ненадолго, но все же наладились. Чарльз был невероятно благодарен возлюбленной за то, что она подарила стране наследника престола.

«Это удивительное событие, которое значит для меня больше, чем я мог представить. Я все время находился рядом с Дианой, за что был вознагражден, увидев маленькое существо, принадлежащее нам», — так описывал роды жены Чарльз.

Королева Елизавета II также была благодарна Диане, но совсем по другому поводу. Впервые увидев своего внука, Ее Величество произнесла следующие слова: «Слава богу, у него не такие уши, как у его отца». К слову, впоследствии появились слухи о том, что леди Ди родила вовсе не от Чарльза, правда, касались они не Уильяма, а ее младшего сына — принца Гарри.

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