Дети называли девочку-Бэтмена монстром: спустя годы она сильно изменилась (фото)

Луна Феннер родилась необычным ребенком. На лице малышки с рождения «красовалось» огромных размеров родимое пятно, похожее на маску Бэтмена. Меланоцитарный невус не только портил внешность крохи, но и грозил стать причиной рака кожи.

Понимая это, мама девочки решила во что бы то ни стало избавить свою дочь от такого «подарка» природы. Помочь Кэрол в этом непростом деле вызвался лазерный хирург из Краснодара Павел Попов, который имеет большой опыт лечения подобных пациентов.

И вскоре Кэрол вместе с дочерью приехали на первое лечение в Россию. Процесс избавления от пятна оказался непростым и длительным. Но спустя годы, наконец, был виден заметный результат после операций.

Раньше другие дети называли девочку-Бэтмена монстром, но теперь многое изменилось. На лице крохи все еще видны следы родимого пятна, но все же внешний вид Луны уже не такой жуткий и пугающий.