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Дети Любови Полищук не общаются после смерти матери: причина обескуражит

19 июня 2023 09:45
Дети Любови Полищук не общаются после смерти матери: причина обескуражит

Брат и сестра стали чужими людьми.

Любовь Полищук до самой своей смерти оставалась любимой народной артисткой. А вот в личной жизни у актрисы было не все так гладко, как в карьере.

У Полищук осталось двое детей, которые тоже посвятили себя кино. Старший сын Алексей был рожден в первом браке Любови Григорьевны с Валерием Макаровым. Этот союз долго не продержался, и позднее Полищук вышла замуж за художника Сергея Цигаля. Актриса родила от него дочь Мариэтту.

После смерти артистки дети Любови Григорьевны не общаются между собой. Виной тому стало наследство Полищук в виде роскошных московских апартаментов. Мариэтта и Алексей так и не смогли поделить недвижимость матери. Сергей Цигаль сделал все возможное, чтобы Макарову ничего не досталось от жилья Полищук. Сегодня в квартире актрисы живет ее вдовец вместе со своей новой супругой.

Алексей Макаров, конечно, не бедствует, однако эту выходку отчиму он простить не смог. С тех пор актер избегает общения с сестрой. Мариэтта тоже не горит желанием пересекаться с братом.

Дети Любови Полищук не общаются после смерти матери: причина обескуражит
Фото: Global Look Press
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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