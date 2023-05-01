Дети Лазарева растут копиями известной женщины: кажется, их мама найдена

Сергей Лазарев никогда не отрицал, что его сын Никита и дочь Анна появились на свет необычным образом. Артист обзавелся наследниками благодаря суррогатному материнству.

Певец, который никогда не был женат, отмечает, что Никита и Анна — это только его дети. Долгое время музыкант не желал вдаваться в подробности о том, кто именно подарил ему сына и дочь. Однако в одном из интервью все же разоткровенничался, заметив, что биологическая мать у брата и сестры одна, а вот сурмамы разные.

Между тем от внимательных фанатов исполнителя ничего не утаишь. Ранее Лазарев опубликовал фото, где запечатлен вместе с маленькой Анной и бывшей возлюбленной Лерой Кудрявцевой, которая также была в компании своей дочери Маши. Тогда интернет-пользователи и «назначили» телеведущую мамой детей артиста, поскольку те якобы растут копиями звездной блондинки.