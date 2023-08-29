Дети, которых считали «бесами» на Руси, теперь встречаются в каждой третьей семье: проверьте и вы себя

Ни для кого не секрет, что жители Руси были очень суеверными. Все, что не вписывалось в их картину мира, они объясняли вмешательством бесовских сил.Под раздачу суеверных людей попадали как взрослые, так и дети.

Так, в те времена считалось, что рождение двойни является наказанием за грехи. Семьи с такими детьми подвергались насмешкам, а отцов покрывали позором. Причиной ненависти к близняшкам было народное представление о двойственности. Считалось, что число «два» относится к дьявольскому: черта, по поверьям, мог сразить лишь один удар, второй же мог оживить нечисть. Также в фольклоре встречаются персонажи с одинаковым лицом — это означало, что они являются представителями темного мира.

Поэтому к семьям, где были двойняшки, относились с пренебрежением. Таких детей скрывали от посторонних, а обряд крещения младенцев-близняшек всегда проводили дома. По статистике, двойняшки рождаются в каждой третьей семье. Сегодня дремучее поверье кануло в Лету, и никто даже не думает называть появление близнецов проклятием.