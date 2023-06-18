Дети Киркорова называют эту красотку мамой: сходство поразительное (фото)

Филипп Киркоров добровольно выбрал путь отца-одиночки. Дочь музыканта Алла-Виктория и его сын Мартин появились на свет при помощи суррогатного материнства. Личность их биологической матери поп-король не раскрывает.

Многие россияне жалеют детей артиста, лишенных материнской любви и ласки. Но оказалось, что в жизни звездных наследников есть женщина, которую они зовут мамой. Имя этой красотки известно многим.

Алла-Виктория и Мартин сдружились с телеведущей Екатериной Гусевой. Звезда экрана не только беззаботно и весело проводит время за играми со звездными наследниками, но даже делает с ними уроки.

И признается, что брат и сестра зовут ее не иначе как мама.

Между тем фанаты отмечают поразительное сходство между Гусевой и детьми Киркорова. Артист не скрывает теплых чувств к своей приятельнице, чем только подогревает слухи о том, что именно она может быть биологической матерью его наследников.