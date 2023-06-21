Дети Киркорова больше похожи на эту известную женщину, чем на него самого: посудите сами
Удивительное сходство шокирует любого.
Наследники Филиппа Киркорова с самого детства окружены вниманием публики. Поп-король скрывает, кто стал суррогатной матерью для Мартина и Аллы-Виктории, а также кто оказался донором яйцеклеток. Но у поклонников есть ответ на этот вопрос.
Совсем скоро Мартин представит свою первую коллекцию одежды. Сын артиста проявил себя как подающий большие надежды модельер. Показ состоится в день рождения мальчика: 29 июня ему исполнится 11 лет.
Помощь начинающему стилисту в создании первых шедевров оказывала дизайнер Аника Керимова. Знаменитость сразу разглядела талант Мартина и взяла в работу его эскизы. Но в Сети обсуждают не только это.
В Интернет попали совместные снимки Мартина и Аники. Фанаты пришли к выводу, что отпрыски Киркорова растут копией дизайнера, и сходство это возникло неспроста.
«Дети Киркорова больше похожи на Керимову, чем на него. Не она ли была донором яйцеклетки?», «Мартин очень на дизайнера похож», «Кажется, вот она — сурмама», — пишут в Сети.