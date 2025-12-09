Меню
Дети «кайфанут» и так, но с взрослыми сложнее: какие фильмы смотреть перед «Зверополисом 2», чтобы точно понять все отсылки

9 декабря 2025 08:56
На нашем сеансе весь зал ахнул от «пасхалки» с «Сиянием» — но его-то вы точно смотрели.

В «Зверополисе 2» столько смешных морд и увлекательных погонь, что детям не нужен никакой бэкграунд, чтобы оценить мульт на 10/10 (признаемся, нам – тоже!). Но взрослому придирчивому зрителю придётся чуть поднатужиться – сиквел нашпигован киноотсылками так, что без подготовки часть шуток пройдёт мимо.

Авторы сами подсказали, к каким фильмам стоит присмотреться, и картина складывается такая: вторая часть куда смелее играет в криминальную комедию, шпионский экшен и олдскульный бадди-муви.

Режиссёры Байрон Ховард и Джаред Буш сразу признаются: они смотрели на удачные сиквелы, которые не раздувают сюжет до безумия, а углубляют героев.

Поэтому в генетике «Зверополиса 2» сидят «Смертельное оружие 2» и «История игрушек 2» – оба продолжают персонажей, а не просто увеличивают количество взрывов. Этой логикой живут и Ник с Джуди: им дают больше характера, больше усталости, больше сомнений.

Самая неожиданная точка вдохновения – «Вне поля зрения» Стивена Содерберга. Легковесный на вид, но хищно стильный криминальный романс с Клуни и Лопес оказался идеальным образцом: лёгкий флирт, хитрые ограбления, плотная интрига.

В сиквеле чувствуется эта сдержанная игривость – и та самая уверенность, с которой герои разыгрывают друг друга.

Продюсер Иветт Мерино советует вернуться к первому «Зверополису» и заодно вспомнить «Робин Гуда» Disney – чтобы снова прогрузиться в мир, где звери ходят по улицам так же буднично, как туристы по Диснейленду.

А вот отдел истории пошёл в хардкор: «Правдивая ложь» с её роскошным балом и «Беглец» с погоней за правдой. Ник и Джуди действительно оказываются в положении героев, которым некогда объяснять – нужно бежать, раскручивать загадку, ведь мир ополчился против них.

Так что дети наслаждаются самим фактом того, что кролик и лис снова в деле. А взрослые, вооружённые этим мини-плейлистом, поймают весь слой скрытых подмигиваний – от шпионских реверансов до криминальных ноток, которые делают «Зверополис 2» куда богаче, чем могло показаться на первый взгляд.

Фото: Кадр из мультфильма «Зверополис 2» (2025) и других фильмов
