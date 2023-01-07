Дети издевались над постаревшим «цыганом» из «Республики ШКИД»: в чем они покаялись

Зрители узнали имя Анатолия Подшивалова благодаря его появлению в популярном фильме «Республика ШКИД». «Цыган» Громоносцев в его исполнении получился очень ярким хулиганом с добрым сердцем, как того и требовал сюжет. Однако расцвета карьеры после картины у Анатолия не случилось. Еще одной заметной его ролью можно назвать разве что милиционера, строго допрашивающего царя в комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

Подшивалов не унывал и с радостью откликался на самые разные предложения о съемках. Однажды на площадке на него упала большая лампа. Полученная травма принесла страшные последствия: у мужчины развилась опухоль. Операции изменили внешность актера, затруднили его речь. Анатолий стал инвалидом. Он все равно продолжал сниматься и в начале 1980-х годов, но узнать его в кадре было уже невозможно: молодой 35-летний мужчина превратился в старика.

Последние годы жизни актер преподавал в театральном кружке в одной из школ. Уже после его смерти бывшие воспитанники каялись из-за своего поведения: они издевались и подшучивали над Подшиваловым, который странно вел себя и с трудом говорил. Позже на одном из сайтов, которые посвящены артистам, появились комментарии от тех детей, которые стали взрослыми и поняли всю свою жестокость.