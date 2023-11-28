Дети этого не замечали: необычные детали в советском «Аладдине» увидели только взрослые

Борис Рыцарев познакомил зрителей СССР с волшебным миром Востока в 1966 году, когда представил сказку «Волшебная лампа Аладдина». Зрители, а особенно малыши, остались в восторге от захватывающего фильма. И только взрослым бросились в глаза весьма необычные детали, которые добавил в картину режиссер.

Так, Рыцарев вместе со сценаристами Виктором Витковичем и Григорием Ягдфельдом достаточно внимательно подошел к культурным особенностям Востока, разрабатывая фильм. Например, для роли принцессы Будур, которая в голливудской версии носит имя Жасмин, они подобрали актрису с достаточно светлым цветом кожи, ведь большую часть времени она проводит в прохладных помещениях. Мужчины же, которые находятся на улице, выглядят значительно темнее.

Джинн, который в мультфильме 1992 года предстает синим, в советской версии — красный. Эта деталь связана с мифологией: злые духи представлялись в мифах красными, а добрые — синими. И в советском фильме джинн — язычник со смурным характером, поэтому и цвет его кожи красный.

Эти детали и отличают советскую версию от голливудской. Создатели фильма отнеслись к чужой культуре с большим уважением, из-за чего «Волшебную лампу Аладдина» можно смело назвать настоящей энциклопедией.