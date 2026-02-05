«Дети другой эпохи»: современные школьники посмотрели «Чучело» — и их реакция удивила даже учительницу

Фильм Ролана Быкова «Чучело» в 1983 году произвел эффект разорвавшейся бомбы. Одни требовали его уничтожить за «очернение советской молодежи», другие благодарили за правду. Картина, где шестиклассницу Лену Бессольцеву травит весь класс, получила госпремию и навсегда врезалась в память зрителей.

Казалось бы, это история ушедшей эпохи — с пионерскими галстуками и реалиями 80-х. Но оказалось, что спустя 40 лет она может растрогать современных подростков еще сильнее.

Учительница и автор дзен-канала «Белая ворона» решила показать «Чучело» школьникам. Результат удивил даже ее. Треть класса смотрела фильм, затаив дыхание, а на самых жестких сценах — например, когда Лену гоняют по улице — дети не скрывали слез. Она не ожидала такой эмоциональной включенности от поколения, выросшего на другом визуальном языке.

Фильм "Чучело" поразил детей... Смотрели, переживали, плакали... Они, дети другой эпохи, смогли прочувствовать смысл этого фильма, — пишет она.

Удивительный феномен. Фильм, где нет спецэффектов, динамичного монтажа и привычных коротких склейок, сумел удержать внимание. Потому что тема травли, предательства, выбора между стадным чувством и совестью оказалась вне времени. Современные школьники узнали в киногероях не советских пионеров, а самих себя — и своих одноклассников.

«Чучело» было основано на реальной истории племянницы писателя Владимира Железникова. Фильм не устарел, потому что не устарела подлость и, к сожалению, не вышла из моды жестокость. А история о том, как одна девочка может противостоять целому классу, не может не отликаться в сердце.