Дети дразнили девочку-волка: вот как она изменилась, сбрив волосы с лица (фото)

Супатра Сасуфан стала одной из самых юных рекордсменок из книги Гиннесса. Девочка известна как самый волосатый человек Земле. Малышка родилась с густой шерстью по всему телу.

Родители Супатры много лет водили ее по врачам и пытались всеми способами бороться с ее недугом. Но невероятно пушистой девочке не помогала даже лазерная эпиляция. При попытке удалить хотя бы часть волос с ее тела, они росли лишь быстрее, да к тому же становились жесткими. Оставалось только подстригать шерстку у нее на лице, чтобы малышка могла нормально видеть.

В школе Супатра постоянно сталкивалась с насмешками со стороны других детей. Но большинство сверстников приняли необыкновенную одноклассницу нормально. Сегодня девочка-волк уже выросла и даже нашла свою любовь. Хотя ей приходится постоянно сбривать волосы с лица, девушка не отчаивается: в социальных сетях она публикует совместные фотографии с избранником, на которых оба выглядят очень счастливыми.