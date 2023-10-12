Дети для них приговор: эти имена носят самые плохие матери

Прежде чем выбрать имя для дочери, подумайте о внуках. Неожиданно, но именно такой совет дают специалисты по изучению влияния имени на судьбу. По их мнению, некоторым женщинам просто не суждено стать хорошими матерями. А зависит это от того, как родители назовут девочку.

Одним из самых неудачных для мамы эксперты назвали имя Ольга. Его обладательницы отличаются сильным и стойким характером, умением добиваться своего. Оли становятся прекрасными наставницами и учителями, но со своими детьми могут оказаться строгими и не слишком чуткими.

Не лучшими родительницами станут и Натальи. На первом месте для этих женщин будет быт, на втором муж и только потом дело дойдет до ребенка. Хотя Наташи становятся отличными хранительницами домашнего очага, их детям зачастую недостает внимания.

Не слишком ласковыми со своими детьми будут Оксаны. Это независимые и смелые женщины, которые не любят подстраиваться под мнение других. Они, как правило, вырастают жесткими и строгими.