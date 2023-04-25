Дети черненькой из «Тату» выросли красивее матери: посмотрите сами

Карьера Юлии Волковой развивалась стремительно. Она стала солисткой группы «Тату» всего в 15 лет и в составе дуэта быстро прославилась на весь мир. Однако коллектив все же распался, недолго продержавшись на сцене.

В те годы, когда эффектная брюнетка была на пике своей популярности, она старалась не только усердно работать, но и пыталась построить семью. Уже к 20 годам певица стала мамой и воспитывала чудесную дочь Викторию. А через несколько лет на свет появился сын Самир.

У наследников исполнительницы разные отцы, но это не мешает им быть похожими. Брат с сестрой унаследовали от Волковой темные волосы, аккуратный носик и нежные черты лица. Более того, они выросли и стали гораздо красивее своей знаменитой матери. Ребята учатся в обычной школе и, в отличие от других звездных детей, очень скромны. Самир увлекается танцами и футболом, а Виктория хочет связать свою жизнь с музыкой.