Дети будут успешными и богатыми у этих 3 пар Зодиака

Все родители желают своим детям самого лучшего – крепкого здоровья, счастливой любви, успехов и материального благополучия. Согласно мнению астрологов, кое-что из этого списка вполне возможно "запрограммировать". Дело в том, что отпрыски определенных знаков зодиака могут унаследовать от родителей уникальные черты характера и положительную энергетику, которые будут способствовать их жизненному успеху. Рассказываем, союзы каких знаков наиболее перспективны в этом плане.

Стрелец и Рак

На первый взгляд может показаться, что стихии Стрельца и Рака – огненная и водная соответственно – плохо взаимодействуют и уживаются вместе. Однако на деле же союз этих двух знаков будет успешным, а их ребенок унаследует и совместит в себе лучшие качества родителей.

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От Стрельца он возьмет проницательность, здоровый авантюризм и энергию, которой с лихвой хватит для покорения карьерных вершин и еще про запас останется.

Рак, в свою очередь, передаст наследнику шестое чувство, помогающее избежать подводных камней, и умение разбираться в людях. С таким набором качеств дети Стрельца и Рака способны стать успешными бизнесменами.

Телец и Весы

Больших высот в самых разных сферах способны добиться отпрыски Тельцов и Весов. От представителей земного знака наследнику достанется фантастическое трудолюбие, упорство, чтобы идти до победного конца, и аналитический склад ума.

Всех этих качеств уже хватило бы для того, чтобы построить собственную империю, но к ним добавляются еще качества Весов, благодаря которым перед детьми, рожденными в таком союзе, открываются наиболее блестящие перспективы.

Воздушный знак подарит своему ребенку превосходную интуицию, чувство прекрасного и стремление к гармонии, помогающие достичь успехов в искусстве.

Телец и Рак

Еще один благоприятный союз, в котором одним из родителей выступает Телец. От родителя – представителя земного знака ребенок унаследует волю к победе, любовь и стремление к труду, а также практичность, которая не позволит потерять голову, когда дела пойдут в гору и на голову посыплется богатство.

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Другой родитель, дитя водной стихии – Рак, подарит наследнику умение считывать истинные мотивы и цели окружающих, находчивость, а также тягу к знаниям – невозможно развиваться в бизнесе, не зная последних достижений.