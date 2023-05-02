Дети боятся и совсем не любят: происходящее в семье Киркорова уже не скрыть
Пользователи Сети предпочли поделиться своими пугающими предположениями.
Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория родилась в 2011 году, а спустя полгода на свет появился его сын Мартин. Наследники активно поддерживают отца и регулярно появляются с ним в эфире популярных шоу, о чем артист рассказывает в своих социальных сетях. При этом многие поклонники уверены, что вне объективов камер в семье артиста далеко не все так идеально.
Поводом для беспокойства стала недавняя публикация, в которой Алла-Виктория и Мартин поздравляют отца с днем рождения. На видео дети вручают имениннику подарки и делятся своими пожеланиями.
Короткий ролик смутил пользователей Сети. По их мнению, дети боятся своего отца и ведут себя с ним весьма холодно. Они даже не сделали подарки самостоятельно, а купили в магазине.
«Чувствуется какой-то холод в отношениях», «Дети боятся отца. Не видно любви отца к детям», «Как-то выглядят поздравления детей холодно, ничуть не искренне. Дети всегда какие-то грустные», «Дети его будто боятся», — считают обеспокоенные фанаты.