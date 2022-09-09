Дети-актеры сходят с ума: что стало с девочкой-вундеркиндом из «Матильды»

Мара Уилсон с самого детства купалась в лучах славы. Сначала она снялась в комедии «Миссис Даутфайр» вместе с Робином Уильямсом, а позднее приняла участие в нескольких семейных фильмах, среди которых, например «Матильда». Зрители были уверены, что перед ними будущая легенда кинематографа, однако после нескольких ярких проектов Уилсон начала получать отказы на кастингах и пропала с экрана. И в итоге она переключилась совсем на другую профессию.

Артистка решила рассказывать всему миру о своем опыте. Она написала статью «7 причин, почему дети-актеры сходят с ума», в которой пыталась понять, почему ее коллеги, бывшие дети-артисты, вырастая, начинают вести асоциальный образ жизни, а также, как неожиданная слава сказывается на них. Материал собрал десятки хвалебных отзывов и был очень популярным, поэтому Мара решила развивать свой писательский талант.

Спустя некоторое время она представила публике свою пьесу, которую весьма высоко приняли как зрители, так и эксперты, а в 2016 году она выпустила книгу. Сейчас Уилсон уже не снимался в кино и лишь изредка выступает как артистка озвучки в мультипликационных проектах, а все свободное время посвящает литературной деятельности.