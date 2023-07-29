Детей в Турции поголовно называют уродами: реакция родителей неожиданная

Россияне, побывавшие в Турции, часто рассказывают о диких нравах местного населения. Оказывается, в этой стране прохожие часто оскорбляют детей, но родители даже не думают заступаться за отпрысков. Вот в чем кроется причина их бездействия.

Дело в том, что турки очень боятся сглазить красивых и умных малышей, поэтому вместо комплиментов они «выдают» обзывательства. Особенно в народе популярны такие оскорбления, как «урод», «ребенок осла», «щенок», «ведьма», «обезьяна».

Родители ничуть не обижаются на подобные реплики, а только мило улыбаются. Ведь такая реакция прохожих означает, что они не просто похвалили ребенка, но еще и защитили его от сглаза. Оскорбить малыша подобным образом может как случайный встречный на улице, так и близкий родственник. Но все это делается, как говорится, любя.

Вообще дети в турецких семьях не могут пожаловаться на жестокое обращение. Ребятишек, как правило, балуют, потакают их капризам и считают их маленькими вплоть до совершеннолетия.