Детей уже больше 60: известный российский певец не может остановиться

Сосо Павлиашвили — невероятно душевный человек. Он никогда не может отказать в помощи, заводит много друзей и всегда готов поделиться любовью. Такая щедрость иногда принимает непредсказуемый оборот.

Сам певец признает, что он очень верующий человек. Если дело касается духовных вопросов, то грузин просто не может ответить на просьбу отрицательно. Именно поэтому у него появилось больше шестидесяти детей, правда, неродных.

Собственных наследников у Павлиашвили лишь трое: от первого брака сын Леван, от второго — дочери Елизавета и Сандра. Но музыкант уже десятки раз брал на себя роль крестного отца для детей своих друзей и близких. Все они просят стать духовным наставником для малышей, а такую просьбу отклонить верующий грузин не способен.