Детей у пары не было: стало известно, кто сможет претендовать на наследство мужа Пахмутовой

На прошлой неделе не стало прославленного советского поэта Николая Добронравова. Автор множества известных песен прожил в браке с Александрой Пахмутовой 67 лет, но дети у пары так и не появились.

Вдове Добронравова Александре Пахмутовой этой осенью исполнится 94 года. Как бы ни хотелось поклонникам верить в ее долголетие, здоровье композитора далеко не в лучшей форме. О смерти супруга женщине сообщили только через несколько часов, предварительно вызвав скорую помощь: близкие боялись, что сердце Александры Николаевны не выдержит таких новостей.

Поэтому даже самые преданные фанаты задаются вопросом, кому же достанется квартира знаменитой пары, когда не станет и Пахмутовой.

Хотя детей у авторов советских хитов не было, у них есть немало близких родственников. Именно они сейчас находятся рядом со скорбящей вдовой. К ним и перейдет вся собственность в будущем.