Детей с этими именами отцы никогда не любят по-настоящему: таких всего 4

Мужчины, которые носят эти имена, испытывают трудности во взаимоотношениях с отцом.

Разногласия между отцами и сыновьями - вечная и болезненная для обеих сторон тема. Мальчики с самого детства нуждаются в отцовской поддержке, внимании и одобрении, но когда не получают их, это оборачивается серьезными психологическими проблемами во взрослой жизни. Согласно мнению экспертов в области эзотерики, особенно напряженные отношения с папами возникают у обладателей конкретных мужских имен. Рассказываем, о ком идет речь.

Денис

Мальчики, которые носят имя Денис, обладают жизнерадостным и неугомонным характером.

Они постоянно ввязываются в какие-то приключения, зачастую довольно опасные, а потому регулярно получают нагоняй от родителей.

Если отец хочет видеть Дениса серьезным парнем, без “ветра в голове”, между ними то и дело возникают конфликты. Это чревато психологическими проблемами - мысль о том, что он не оправдывает надежд отца, способна значительно понизить самооценку Дениса.

Матвей

Обладатели имени Матвей также относятся к числу тех, кто из-за нехватки отцовской любви может получить психологическую травму на всю жизнь. Дело в том, что в детстве Матвей чаще всего скромный и тихий мальчик. Если отец не занимается им должным образом и не прививает мужской стиль поведения, то юноша рискует стать таким же замкнутым и во взрослой жизни.

Кроме того, чтобы приглушить боль, Матвей может пристраститься к вредным привычкам или азартным играм.

Ростислав

Если парень по имени Ростислав в детском возрасте не получает достаточно отцовского внимания, то он, как и Матвей, рискует столкнуться с психологическими проблемами во взрослой жизни. Нехватку родительской любви обладатель этого имени компенсирует тем, что меняет девушек, как перчатки.

Ростиславу постоянно нужно подтверждение, что он дорог и любим, а поскольку в зрелые годы ему кажется неловким говорить на такие темы с родителями, он ищет заботу и ласку у многочисленных подружек.

Тимур

Тимур - самостоятельный парень, для которого родители вовсе не являются авторитетом. Он поступает так, как хочет, поэтому то и дело оказывается наказанным родителями. Отец, которому поведение маленького Тимура не по душе, бывает с ним особенно строг и даже суров.