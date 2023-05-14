Детей Пугачевой морят голодом в израильской школе, а ей абсолютно все равно

Алла Пугачева оставила родину и окончательно перебралась в Израиль. Своих детей, девятилетних близнецов Лизу и Гарри, артистка устроила в местную школу. Там им пришлось привыкать к новым, достаточно строгим порядкам.

На родине звездные наследники ни в чем не нуждались и посещали элитное учебное заведение, где им были созданы самые комфортные условия. За границей же брату и сестре пришлось столкнуться с суровой реальностью.

Выяснилось, что в израильской школе их морят голодом. Дело в том, что, как пишет портал Vesty, в учебных заведениях Земли обетованной нет столовых. Теперь вместо полноценных горячих обедов, приготовленных заботливыми поварами, Лиза и Гарри вынуждены довольствоваться легкими перекусами в виде сэндвичей и фруктов. Пугачеву же тот факт, что ее дети питаются как придется, судя по всему, нисколько не смущает.