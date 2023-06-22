Детей нет, зато внучка есть: Шифрин перестал прятать особенного ребенка

С личной жизнью у Ефима Шифрина не заладилось. По словам юмориста, в 26 лет он женился. Кем была его избранница, доподлинно не известно, но брак просуществовал недолго, а детей в нем не появилось. Вот почему поклонники были поражены, когда артист неожиданно представил им свою внучку.

Фото симпатичной рыжеволосой девчушки, о существовании которой никто и не догадывался, комик обнародовал в социальных сетях. Героине публикации 11 лет, зовут ее Лиэль. Живет она в Израиле вместе с отцом.

Но отец малышки вовсе не Шифрин, а его старший брат Самуэль. Несмотря на это, сатирик относится к девочке как к своей внучке и старается проводить с ней как можно больше времени.

В столь юном возрасте Лиэль подает большие надежды в модельном бизнесе — она уже успела засветиться на обложке журнала. К тому же девочка увлекается футболом и является фанаткой Лионеля Месси.