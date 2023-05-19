Детей не будет? Главная скандалистка фигурного катания раскрыла правду о новом романе

Алена Косторная прославилась не только как талантливая фигуристка, но и как героиня скандалов. Общественность обсуждала ее громкий конфликт с бывшим тренером Этери Тутберидзе. Косторная не нашла общий язык с наставницей и перешла в парное катание. Сегодня 19-летняя Алена катается с Георгием Куницей, который стал ее партнером не только на льду.

Пока у фигуристов нет наград и всеобщего признания, что им часто ставят в упрек. Но спортсмены не унывают и уверены, что их ждет большое будущее. Недавно они дали интервью, где рассказали о дальнейших планах и о личной жизни.

Чувства между Георгием и Аленой вспыхнули внезапно. Фигуристы не могли и помыслить, что будут встречаться — перспектива быть парой на льду и в жизни казалась стыдной. Но в итоге чувства взяли верх. Косторная честно ответила на личные вопросы о свадьбе и будущем потомстве. Она призналась, что не любит детей и они ее ничуть не умиляют.

Поклонники остались в недоумении: неужели у такой красивой и талантливой пары не будет общих наследников? Другие же не поняли, зачем ведущая YouTube-шоу «Без воды» Алла Шишкина спросила о личном.