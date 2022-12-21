Детей лучше не заводить: эти 3 знака Зодиака обречены быть ужасными родителями

Взаимоотношения с родителями накладывают особый отпечаток на жизнь человека. Мамы и папы могут как зарядить своего ребенка энергией и вдохновением на долгие годы, так и разрушить его самооценку до самого основания. Психологи уже не первое десятилетие твердят о том, что детские психологические травмы оставляют след в душе на всю оставшуюся жизнь, становятся источником многочисленных комплексов, справиться с которыми порой не удается даже спустя продолжительное время. Поэтому так важно, чтобы родители уделяли достаточно внимания своему ребенку и обращались с ним так, как подобает. Астрологи выяснили, каким знакам зодиака заводить детей категорически противопоказано - они просто-напросто не умеют находить с ними общий язык.

Овен

Представители огненного знака, чего уж греха таить, любят, чтобы мир вращался вокруг них. Если Овен приходит домой и хочет тишины - значит, даже муха пролететь не должна, ведь малейшим шум спровоцирует взрыв эмоций. Поэтому находиться под одной крышей с детьми уроженцам этого знака очень трудно. Овен требует безоговорочного подчинения и строгой дисциплины, но договориться и с малышами, и с подростками ему будет проблематично - и те, и другие вряд ли будут слушаться.

В итоге бурных ссор и конфликтов в семье не миновать.

Близнецы

Люди, рожденные под знаком Близнецов, по своей пути - Питеры Пэны, которые не хотят становиться взрослыми. Если есть возможность переложить ответственность на чьи-то плечи, представители воздушного знака непременно ею воспользуются.

С одной стороны, став родителями, Близнецы как никто другой будут понимать своих отпрысков и превратят их детство в сказочное приключение, о котором мечтали сами.

С другой же - этот знак ведет себя с детьми как старший брат или сестра, в то время как те нуждаются именно во взрослом и отвественном родителе.

Козерог

Дисциплина и еще тысячу раз дисциплина - так можно коротко охарактеризовать методику воспитания ребенка по Козерогу. Уроженцы земного знака считают, что нечего дитяти дома сидеть и бездельничать, поэтому с малых лет записывают его во все кружки и секции, которые только есть в округе. Жизнь детей Козерога расписана буквально по минутам: школа, художка, занятие с репетитором, уроки…