Детей будет воспитывать чужой человек: Киркоров готовится к кардинальным переменам в жизни

Филипп Киркоров был женат лишь однажды: в течение 10 лет артист был супругом Аллы Пугачевой. После развода артисту приписывали десятки романов, а не так давно стало известно, что певец собирается в ЗАГС.

По словам диджея Кати Гусевой, уже несколько месяцев музыкант состоит в новых отношениях. Избранница артиста уже переехала к нему, и они планируют пышную свадьбу.

«Невооруженным взглядом заметно, что он счастлив, расцвел», — призналась Гусева «Комсомольской правдой».

Поклонники не смогли пройти мимо неожиданной новости. И если часть фанатов порадовалась за музыканта, то другие с беспокойством отнеслись к переменам в его личной жизни. По их мнению, невеста Киркорова точно займется воспитанием его детей, Аллы-Виктории и Мартина, которые привыкли общаться лишь с отцом и дедом. И ей придется приложить много сил, чтобы наладить контакт с детьми.

Сам Киркоров при этом пока не комментировал предстоящую свадьбу. Артист старательно скрывает избранницу от публики и, как отмечает Гусева, представил ее далеко не всем своим друзьям.