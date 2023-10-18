Детей Акиньшиной прячут от людей в глухом грузинском селе: вот в чем причина

Несколько лет назад Оксана Акиньшина подала на развод с Арчилом Геловани. Хотя актриса и старалась урегулировать этот процесс мирно, избежать публичных скандалов все же не удалось. Из-за того что бывший муж не дает ей видеться с детьми, звезда «Стиляг» припомнила ему старый долг.

Оказалось, что кинопродюсер еще семь лет назад занял у Оксаны 500 тысяч евро и даже написал расписку. Но возвращать эти деньги он не торопится. Зато в вопросах воспитания детей невероятно категоричен: Эмми и Костю спрятали подальше от матери в далеком грузинском селе. Об этом сообщил портал Woman.

Мать Арчила воспитывает там троих внуков: кроме детей Акиньшиной с ней живет и сын Геловани от первого брака. Предпринимателю удалось добиться опеки при двух разводах. Как матери согласились на подобные условия, остается загадкой. Хотя Акиньшина время от времени проводит каникулы с сыном и дочерью, это может случиться только с одобрения бывшего мужа.